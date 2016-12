Sie wollen sich selbstständig machen? – Bei uns sind Sie richtig!

Wir sind das Gründungsnetzwerk in Lippe, der starke Verbund von rund 20 Organisationen. Unsere Experten stehen Ihnen als zukünftige(r) Unternehmerin oder Unternehmer mit Rat und Tat zur Seite – kompetent, konkret und kostenfrei.

Womit wir Ihnen helfen können? Zum Beispiel bei der Suche nach wichtigen Informationen und günstigem Startkapital, mit individueller Beratung und kompetenter Begleitung und vielem mehr.

Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Unternehmenskonzept aussehen sollte, wie Sie Kunden gewinnen, was wichtig ist in Sachen Steuern, Versicherungen und Recht – und ob sich der Schritt in die Selbständigkeit überhaupt lohnt.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Ihre Ansprechpartner im Gründungsnetzwerk Lippe unterstützen Sie gern!

